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"КИРПИЧНЫЙ БАЗАР"

Более 20 лет на рынке строительных материалов

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КИРПИЧ ЦОКОЛЬНЫЙ

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ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ 1NF

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ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ 1.4NF

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КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ 2.1NF

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СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ

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ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ

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ЦЕМЕНТ


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Кирпич Керамический
Кирпич рядовой

#034

Марка прочности, М150.

Морозостойкость: F55. 

 Кол-во на поддоне, шт436.

  Алексеевский кирпичный завод. 

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Кирпич Керамический
Кирпич рядовой 

#030

Марка прочности, М125

Морозостойкость: F35

 Кол-во на поддоне, шт436

Алексеевский кирпичный завод

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Кирпич Керамический
Кирпич рядовой

#053

Марка прочности, М150.

Морозостойкость: F50. 

 Кол-во на поддоне, шт320. 

Воткинский кирпичный завод.

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Кирпич Керамический
Кирпич рядовой

048

Марка прочности, М150.

Морозостойкость: F50. 

 Кол-во на поддоне, шт294. 

Чебоксарская керамика

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Кирпич Керамический
Кирпич облицовочный (пустотелый) 

#021

Размер: 250*120*65 мм. вес 2,3 кг.

Марка прочности, М150.Морозостойкость: F75. 

 Кол-во на поддоне, шт384.

Кощаковский кирпичный завод. 

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Кирпич Керамический
Кирпич облицовочный (пустотелый)

#001

Размер: 250*120*65 мм. вес 2,3 кг.Марка прочности, М150.Морозостойкость: F75. 

 Кол-во на поддоне, шт384.

Кощаковский кирпичный завод. 

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Кирпич Керамический
Кирпич облицовочный (пустотелый) 

#065

Размер: 250*120*65 мм. вес 2,3 кг.

Марка прочности, М150.Морозостойкость: F75. 

 Кол-во на поддоне, шт384.

Кощаковский кирпичный завод. 

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Кирпич Керамический
Кирпич облицовочный (пустотелый) 

#013

Размер: 250*120*65 мм. вес 2,3 кг.

Марка прочности, М150.

Морозостойкость: F75. 

 Кол-во на поддоне, шт384.

Кощаковский кирпичный завод. 

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Камень керамический
Камень керамический

Красный пустотелый 2,1NF 

Марка прочности М-150

Кощаковский кирпичный завод 

Количество на подоне 

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Камень керамический
Камень керамический

Красный пустотелый 2,1NF 

Марка прочности М-150

Кетра 

Количество на подоне 308

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Камень керамический
Камень керамический
Красный пустотелый 2,1NF

Марка прочности М-150

Ключищенский кирпичный завод

Количество на подоне 192

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Камень керамический
Камень керамический
Красный пустотелый 2,1NF

Марка прочности М-150

Шеланговский кирпичный завод

Количество на подоне 224

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