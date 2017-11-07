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#034
Марка прочности, М150.
Морозостойкость: F55.
Кол-во на поддоне, шт436.
Алексеевский кирпичный завод.
#030
Марка прочности, М125
Морозостойкость: F35
Кол-во на поддоне, шт436
Алексеевский кирпичный завод
#053
Марка прочности, М150.
Морозостойкость: F50.
Кол-во на поддоне, шт320.
Воткинский кирпичный завод.
048
Марка прочности, М150.
Морозостойкость: F50.
Кол-во на поддоне, шт294.
Чебоксарская керамика
#021
Размер: 250*120*65 мм. вес 2,3 кг.
Марка прочности, М150.Морозостойкость: F75.
Кол-во на поддоне, шт384.
Кощаковский кирпичный завод.
#001
Размер: 250*120*65 мм. вес 2,3 кг.Марка прочности, М150.Морозостойкость: F75.
Кол-во на поддоне, шт384.
Кощаковский кирпичный завод.
#065
Размер: 250*120*65 мм. вес 2,3 кг.
Марка прочности, М150.Морозостойкость: F75.
Кол-во на поддоне, шт384.
Кощаковский кирпичный завод.
#013
Размер: 250*120*65 мм. вес 2,3 кг.
Марка прочности, М150.
Морозостойкость: F75.
Кол-во на поддоне, шт384.
Кощаковский кирпичный завод.
Красный пустотелый 2,1NF
Марка прочности М-150
Кощаковский кирпичный завод
Количество на подоне
Красный пустотелый 2,1NF
Марка прочности М-150
Кетра
Количество на подоне 308
Марка прочности М-150
Ключищенский кирпичный завод
Количество на подоне 192
Марка прочности М-150
Шеланговский кирпичный завод
Количество на подоне 224